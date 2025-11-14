Braderie Chantelle

Braderie

Avenue du Stade salle chardonneret Chantelle Allier

Début : 2025-11-14 08:30:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

2025-11-14

Vaisselles, vêtements, meubles…

Avenue du Stade salle chardonneret Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 57 29 77

English :

Dishes, clothes, furniture?

German :

Geschirr, Kleidung, Möbel?

Italiano :

Piatti, vestiti, mobili?

Espanol :

¿Vajilla, ropa, muebles?

