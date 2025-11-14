Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Chantelle

Braderie Chantelle vendredi 14 novembre 2025.

Braderie

Avenue du Stade salle chardonneret Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 08:30:00
fin : 2025-11-14 18:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Vaisselles, vêtements, meubles…
Avenue du Stade salle chardonneret Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 57 29 77 

English :

Dishes, clothes, furniture?

German :

Geschirr, Kleidung, Möbel?

Italiano :

Piatti, vestiti, mobili?

Espanol :

¿Vajilla, ropa, muebles?

L’événement Braderie Chantelle a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Val de Sioule