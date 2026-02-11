Braderie

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Braderie organisée par l’association des amis de la bibliothèque de Châtenois. Pour tout public

Braderie organisée par l’association des amis de la bibliothèque de Châtenois.

Pour tout public. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 bibliotheque-chatenois@mediatheque-selestat.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie organized by the association des amis de la bibliothèque de Châtenois. For the general public

L’événement Braderie Châtenois a été mis à jour le 2026-02-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme