Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes vendredi 10 octobre 2025.
Début : 2025-10-10 08:30:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
2025-10-10
Des chaussettes pour toute la famille, à partir de 1€ la paire (chaussettes fantaisies pour homme, femme, enfant, bébé) ; à partir de 2€ la paire (chaussettes de marques) et à partir de 5e la paire (chaussettes techniques ski, trail, running, vélo, pêche, chasse).
NOUVEAUTÉS retrouvez des accessoires textiles et de l’habillement 00% Made In France !
Entrée libre. .
Manufacture Tismail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 01 18 contact@lachaussettedefrance.fr
