Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes

Braderie chaussettes direct usine Tismail

Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes vendredi 10 octobre 2025.

Braderie chaussettes direct usine Tismail

Manufacture Tismail Troyes Aube

Tarif : 1 – 1 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 08:30:00
fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :
2025-10-10

Des chaussettes pour toute la famille, à partir de 1€ la paire (chaussettes fantaisies pour homme, femme, enfant, bébé) ; à partir de 2€ la paire (chaussettes de marques) et à partir de 5e la paire (chaussettes techniques ski, trail, running, vélo, pêche, chasse).

NOUVEAUTÉS retrouvez des accessoires textiles et de l’habillement 00% Made In France !

Entrée libre.   .

Manufacture Tismail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 01 18  contact@lachaussettedefrance.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne