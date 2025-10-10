Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes

Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes vendredi 10 octobre 2025.

Braderie chaussettes direct usine Tismail

Manufacture Tismail Troyes Aube

Tarif : 1 – 1 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-10 08:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-10

Des chaussettes pour toute la famille, à partir de 1€ la paire (chaussettes fantaisies pour homme, femme, enfant, bébé) ; à partir de 2€ la paire (chaussettes de marques) et à partir de 5e la paire (chaussettes techniques ski, trail, running, vélo, pêche, chasse).



NOUVEAUTÉS retrouvez des accessoires textiles et de l’habillement 00% Made In France !



Entrée libre. .

Manufacture Tismail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 01 18 contact@lachaussettedefrance.fr

