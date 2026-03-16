Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes

Braderie chaussettes direct usine Tismail Manufacture Tismail Troyes 2026-04-10

Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes vendredi 10 avril 2026.

Braderie chaussettes direct usine Tismail

Manufacture Tismail Troyes Aube

Tarif : 1 – 1 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 08:30:00
fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :
2026-04-10

Des chaussettes pour toute la famille, à partir de 1€ la paire (chaussettes fantaisies pour homme, femme, enfant, bébé) ; à partir de 2€ la paire (chaussettes de marques) et à partir de 5€ la paire (chaussettes techniques ski, trail, running, vélo, pêche, chasse).

NOUVEAUTÉS retrouvez des accessoires textiles et de l’habillement 100% Made In France !

Entrée libre.   .

Manufacture Tismail Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 01 18  contact@lachaussettedefrance.fr

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L’événement Braderie chaussettes direct usine Tismail Troyes a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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