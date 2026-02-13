Braderie collège Le Bocage COSEC Dinard

Braderie collège Le Bocage

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association du collège Le Bocage organise sa braderie le 02 mai 2026 au COSEC.

Buvette est petite restauration sur place

Tarif exposants 11€ la table. Inscription sur Hello Asso avant le 18 avril 2026. .

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 54 93

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English :

L’événement Braderie collège Le Bocage Dinard a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme