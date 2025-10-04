Braderie Pré des regains, derrière la mairie. Coteaux-du-Blanzacais
Braderie Pré des regains, derrière la mairie. Coteaux-du-Blanzacais samedi 4 octobre 2025.
Braderie
Pré des regains, derrière la mairie. Mairie de Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, vaisselle, puériculture, livre, mobilier. 3 kilos hors articles neufs .
Pré des regains, derrière la mairie. Mairie de Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 accueil@atleb.fr
English : Braderie
Braderie au kilo in Blanzac Porcheresse, bric à brac, crockery, childcare, books, furniture. 3 kilos excluding new items.
German : Braderie
Kiloweise Ausverkauf in Blanzac Porcheresse, Bric à brac, Geschirr, Kinderpflege, Bücher, Möbel. 3 Kilo außer Neuware .
Italiano : Braderie
Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, stoviglie, articoli per l’infanzia, libri, mobili. 3 chili esclusi gli articoli nuovi.
Espanol : Braderie
Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, vajilla, puericultura, libros, muebles. 3 kilos excluyendo artículos nuevos.
L’événement Braderie Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme du Sud Charente