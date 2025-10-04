Braderie Pré des regains, derrière la mairie. Coteaux-du-Blanzacais

Braderie Pré des regains, derrière la mairie. Coteaux-du-Blanzacais samedi 4 octobre 2025.

Pré des regains, derrière la mairie. Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, vaisselle, puériculture, livre, mobilier. 3 kilos hors articles neufs .
Pré des regains, derrière la mairie. Mairie de Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95  accueil@atleb.fr

English : Braderie

Braderie au kilo in Blanzac Porcheresse, bric à brac, crockery, childcare, books, furniture. 3 kilos excluding new items.

German : Braderie

Kiloweise Ausverkauf in Blanzac Porcheresse, Bric à brac, Geschirr, Kinderpflege, Bücher, Möbel. 3 Kilo außer Neuware .

Italiano : Braderie

Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, stoviglie, articoli per l’infanzia, libri, mobili. 3 chili esclusi gli articoli nuovi.

Espanol : Braderie

Braderie au kilo à Blanzac Porcheresse, bric à brac, vajilla, puericultura, libros, muebles. 3 kilos excluyendo artículos nuevos.

L’événement Braderie Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme du Sud Charente