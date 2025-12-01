Braderie Croix Rouge Antenne locale de Bourganeuf Bourganeuf

Braderie Croix Rouge

Antenne locale de Bourganeuf 28 Rue du Billadour Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’antenne de la Croix Rouge de Bourganeuf organise sa traditionnelle braderie.

Espaces partagés

Cafés, crêpes .

Antenne locale de Bourganeuf 28 Rue du Billadour Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 15 12

English :

L’événement Braderie Croix Rouge Bourganeuf a été mis à jour le 2025-12-03 par Creuse Tourisme