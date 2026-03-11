Braderie d’automne

17 route du Vin Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Cercle Saint-Sébastien de Bergheim organise une braderie enfants, l’occasion de dénicher des vêtements, jouets et matériel de puériculture à prix bradés.

Le Cercle Saint-Sébastien de Bergheim vous invite à sa braderie enfants. Venez faire des folies pour vos enfants et dénichez vêtements, jouets, livres et matériel de puériculture parmi un éventail de plus de 50 exposants. Une petite restauration et un coin jeux pour enfant seront également disponibles sur place.

Les bénéfices profiteront intégralement au fonctionnement et à l’investissement des nombreuses activités de l’association. 0 .

17 route du Vin Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 30 80

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English :

The Cercle Saint-Sébastien of Bergheim organizes a children’s market, an opportunity to find clothes, toys and childcare equipment at bargain prices.

L’événement Braderie d’automne Bergheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr