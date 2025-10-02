Braderie d’Automne Bourges

Braderie d’Automne Bourges jeudi 2 octobre 2025.

Braderie d’Automne

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-02

L’occasion idéale de dénicher de belles trouvailles !

Profitez de trois jours de brocante et peut-être dénicher la perle rare dans votre Centre Commercial Avaricum et au cœur du centre-ville. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

The perfect opportunity to unearth some great finds!

German :

Die perfekte Gelegenheit, um nach tollen Fundstücken zu suchen!

Italiano :

L’occasione perfetta per fare incetta di grandi cose!

Espanol :

La oportunidad perfecta para hacerse con grandes hallazgos

L’événement Braderie d’Automne Bourges a été mis à jour le 2025-09-26 par OT BOURGES