Informations pratiques

Châteaudun

Braderie d’automne

Dans le centre-ville Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:30:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

Le vendredi déballage des commerçants avec promotions exceptionnelles.

Le samedi déballage des commerçants, particuliers, artisans, créateurs. Animations et surprises.

Evènement organisé par Les Folies Dunoises.

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Dans le centre-ville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 60 96 65 79 lesfoliesdunoises-braderie@outlook.fr

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English :

Friday: Street market featuring retailers with exceptional deals.

Saturday: Street market featuring retailers, private sellers, artisans, and designers. Entertainment and surprises.

Event organized by Les Folies Dunoises.

L’événement Braderie d’automne Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN