Braderie d’automne Châteaudun
vendredi 25 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Braderie d’automne
Dans le centre-ville Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:30:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
Le vendredi déballage des commerçants avec promotions exceptionnelles.
Le samedi déballage des commerçants, particuliers, artisans, créateurs. Animations et surprises.
Evènement organisé par Les Folies Dunoises.
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Dans le centre-ville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 60 96 65 79 lesfoliesdunoises-braderie@outlook.fr
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English :
Friday: Street market featuring retailers with exceptional deals.
Saturday: Street market featuring retailers, private sellers, artisans, and designers. Entertainment and surprises.
Event organized by Les Folies Dunoises.
L’événement Braderie d’automne Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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