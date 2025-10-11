Braderie d’automne de la croix rouge française Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 16h. Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vente d’articles de seconde main à petits prix vêtements, brocante, bijoux, sacs et jouets.

Les bénéfices de la vente contribueront à financer les actions sociales auprès des plus démunis. .

Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 25 11 ul.aixenprovence@croix-rouge.fr

English :

Sale of second-hand items at low prices: clothes, antiques, jewelry, bags and toys.

German :

Verkauf von Second-Hand-Artikeln zu kleinen Preisen: Kleidung, Flohmarkt, Schmuck, Taschen und Spielzeug.

Italiano :

Vendita di articoli di seconda mano a prezzi bassi: vestiti, oggetti d’antiquariato, gioielli, borse e giocattoli.

Espanol :

Venta de artículos de segunda mano a precios bajos: ropa, antigüedades, joyas, bolsos y juguetes.

