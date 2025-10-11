Braderie d’automne de la croix rouge française Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Braderie d'automne de la croix rouge française Unité locale de la croix rouge française d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix Aix-en-Provence samedi 11 octobre 2025.
Braderie d’automne de la croix rouge française
Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 16h. Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
Vente d’articles de seconde main à petits prix vêtements, brocante, bijoux, sacs et jouets.
Les bénéfices de la vente contribueront à financer les actions sociales auprès des plus démunis. .
Unité locale de la croix rouge française d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 25 11 ul.aixenprovence@croix-rouge.fr
English :
Sale of second-hand items at low prices: clothes, antiques, jewelry, bags and toys.
German :
Verkauf von Second-Hand-Artikeln zu kleinen Preisen: Kleidung, Flohmarkt, Schmuck, Taschen und Spielzeug.
Italiano :
Vendita di articoli di seconda mano a prezzi bassi: vestiti, oggetti d’antiquariato, gioielli, borse e giocattoli.
Espanol :
Venta de artículos de segunda mano a precios bajos: ropa, antigüedades, joyas, bolsos y juguetes.
L’événement Braderie d’automne de la croix rouge française Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence