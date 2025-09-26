Braderie d’automne des commerçants Châteaudun

Braderie d’automne des commerçants Châteaudun vendredi 26 septembre 2025.

Braderie d’automne des commerçants

Dans le centre-ville Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 19:00:00

2025-09-26 2025-09-27

Le vendredi déballage des commerçants avec supers promos.

Le samedi déballage des commerçants, particuliers, artisans, créateurs, brocanteurs… et plein de surprises.

Dans le centre-ville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 50 31 52 47 lesfoliesdunoises@gmail.com

English :

Friday: an unpacking of merchants with super-promos.

Saturday: unpacking by retailers, individuals, craftsmen, creators, second-hand goods dealers… and lots of surprises.

German :

Am Freitag findet das große Auspacken der Händler mit tollen Angeboten statt.

Am Samstag gibt es eine große Auswahl an Händlern, Privatpersonen, Kunsthandwerkern, Designern, Trödlern… und viele Überraschungen.

Italiano :

Venerdì: uno spacchettamento di rivenditori con grandi offerte speciali.

Sabato: uno spacchettamento di commercianti, privati, artigiani, designer, rigattieri… e tante sorprese.

Espanol :

Viernes: un desembalaje de minoristas con grandes ofertas especiales.

Sábado: desembalaje de comerciantes, particulares, artesanos, diseñadores, vendedores de artículos de segunda mano… y muchas sorpresas.

L’événement Braderie d’automne des commerçants Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN