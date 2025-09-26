Braderie d’automne des commerçants Châteaudun
Braderie d’automne des commerçants Châteaudun vendredi 26 septembre 2025.
Braderie d’automne des commerçants
Dans le centre-ville Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-26 19:00:00
Date(s) :
2025-09-26 2025-09-27
Le vendredi déballage des commerçants avec supers promos.
Le samedi déballage des commerçants, particuliers, artisans, créateurs, brocanteurs… et plein de surprises.
.
Dans le centre-ville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 50 31 52 47 lesfoliesdunoises@gmail.com
English :
Friday: an unpacking of merchants with super-promos.
Saturday: unpacking by retailers, individuals, craftsmen, creators, second-hand goods dealers… and lots of surprises.
German :
Am Freitag findet das große Auspacken der Händler mit tollen Angeboten statt.
Am Samstag gibt es eine große Auswahl an Händlern, Privatpersonen, Kunsthandwerkern, Designern, Trödlern… und viele Überraschungen.
Italiano :
Venerdì: uno spacchettamento di rivenditori con grandi offerte speciali.
Sabato: uno spacchettamento di commercianti, privati, artigiani, designer, rigattieri… e tante sorprese.
Espanol :
Viernes: un desembalaje de minoristas con grandes ofertas especiales.
Sábado: desembalaje de comerciantes, particulares, artesanos, diseñadores, vendedores de artículos de segunda mano… y muchas sorpresas.
L’événement Braderie d’automne des commerçants Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN