BRADERIE D’AUTOMNE DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault samedi 27 septembre 2025.

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-09-27

2025-09-27

Chaque visiteur trouvera un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, jouets, objets divers.

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 25 11

English :

Visitors will find a wide choice of clothes, shoes, household linen, crockery, knick-knacks, books, toys and miscellaneous items.

German :

Jeder Besucher findet eine große Auswahl an Kleidung, Schuhen, Haushaltswäsche, Geschirr, Nippes, Büchern, Spielzeug und verschiedenen Gegenständen.

Italiano :

I visitatori troveranno un’ampia scelta di vestiti, scarpe, biancheria per la casa, stoviglie, soprammobili, libri, giocattoli e altri articoli.

Espanol :

Los visitantes encontrarán una amplia selección de ropa, zapatos, ropa de casa, vajilla, cachivaches, libros, juguetes y otros artículos.

