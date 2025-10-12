BRADERIE D’AUTOMNE DU SECOURS POPULAIRE Salle l’Escale Pornichet

BRADERIE D’AUTOMNE DU SECOURS POPULAIRE Salle l’Escale Pornichet dimanche 12 octobre 2025.

BRADERIE D’AUTOMNE DU SECOURS POPULAIRE

Salle l’Escale 26 avenue des Ecoles Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Vente de bibelots et objets de décoration, vêtements, jouets, chaussures, neufs et d’occasion, à petits prix.

Le Secours populaire organise une vente d’une large sélection d’articles à petits prix, pour faire de bonnes affaires tout en soutenant une cause essentielle.

Chaque euro dépensé lors de cette braderie permet d’aider les personnes en grande précarité. Les fonds récoltés seront intégralement utilisés pour l’achat de produits alimentaires et d’hygiène, distribués localement à ceux qui en ont le plus besoin.

L’Escale, 26 avenue des Ecoles

12 octobre 2025

De 10h à 17h30 .

Salle l’Escale 26 avenue des Ecoles Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 50 40 85 86 pornichet.labaule@spf44.org

English :

Sale of trinkets and decorative objects, clothes, toys, shoes, new and second-hand, at low prices.

German :

Verkauf von Nippes und Dekorationsartikeln, Kleidung, Spielzeug, Schuhen, neu und gebraucht, zu kleinen Preisen.

Italiano :

Vendita di soprammobili e oggetti decorativi, vestiti, giocattoli, scarpe, nuovi e di seconda mano, a prezzi bassi.

Espanol :

Venta de chucherías y artículos de decoración, ropa, juguetes, zapatos, nuevos y de segunda mano, a precios bajos.

