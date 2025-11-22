Braderie d’automne Miramont-de-Guyenne

Braderie d’automne

220 rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Venez nombreux à la braderie organisée par l’association Secours Populaire ! Déstockage de meubles, linges de maison, vaisselles, vêtements, CD/DVD, jouets, peluches, bibelots, etc… Tout à -50%.

220 rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 29 49

English : Braderie d’automne

Come one, come all to the garage sale organized by the Secours Populaire association! Clearance of furniture, household linen, crockery, clothes, CDs/DVDs, toys, stuffed toys, knick-knacks, etc… Everything at 50% off.

German : Braderie d’automne

Kommen Sie zahlreich zum Ausverkauf, der von der Organisation Secours Populaire organisiert wird! Ausverkauf von Möbeln, Haushaltswäsche, Geschirr, Kleidung, CDs/DVDs, Spielzeug, Plüschtieren, Nippes, etc. Alles bis zu 50 % reduziert.

Italiano :

Venite tutti al mercatino organizzato dal Secours Populaire! Sgombero di mobili, biancheria per la casa, stoviglie, vestiti, CD/DVD, giocattoli, peluche, soprammobili… Tutto scontato del 50%.

Espanol : Braderie d’automne

¡Venid todos a la venta de garaje organizada por Secours Populaire! Liquidación de muebles, ropa de casa, vajilla, ropa, CD/DVD, juguetes, peluches, chucherías, etc… Todo al 50% de descuento.

