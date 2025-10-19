BRADERIE D’AUTOMNE MAISONS DES ASSOCIATIONS Nailloux

BRADERIE D’AUTOMNE MAISONS DES ASSOCIATIONS Nailloux dimanche 19 octobre 2025.

BRADERIE D’AUTOMNE

MAISONS DES ASSOCIATIONS 1 Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez dans la maisons des associations à Nailloux pour participer à la Braderie d’Automne !

Rendez-vous de 8h à 17h pour faire des petites emplettes et faire de bonnes affaires !

L’organisation est réalisé par le Secours Populaire. .

MAISONS DES ASSOCIATIONS 1 Rue Jules Ferry Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie nailloux@spf31.org

English :

Come to the Maison des Associations in Nailloux to take part in the Braderie d’Automne!

German :

Kommen Sie in die Häuser der Vereine in Nailloux, um an der Herbstbraderie teilzunehmen!

Italiano :

Venite alla Maison des Associations di Nailloux per partecipare alla Braderie d’Automne!

Espanol :

Venga a la Casa de las Asociaciones de Nailloux y participe en la Braderie d’Automne

L’événement BRADERIE D’AUTOMNE Nailloux a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE