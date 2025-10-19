BRADERIE D’AUTOMNE MAISONS DES ASSOCIATIONS Nailloux
BRADERIE D’AUTOMNE MAISONS DES ASSOCIATIONS Nailloux dimanche 19 octobre 2025.
BRADERIE D’AUTOMNE
MAISONS DES ASSOCIATIONS 1 Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Venez dans la maisons des associations à Nailloux pour participer à la Braderie d’Automne !
Rendez-vous de 8h à 17h pour faire des petites emplettes et faire de bonnes affaires !
L’organisation est réalisé par le Secours Populaire. .
MAISONS DES ASSOCIATIONS 1 Rue Jules Ferry Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie nailloux@spf31.org
English :
Come to the Maison des Associations in Nailloux to take part in the Braderie d’Automne!
German :
Kommen Sie in die Häuser der Vereine in Nailloux, um an der Herbstbraderie teilzunehmen!
Italiano :
Venite alla Maison des Associations di Nailloux per partecipare alla Braderie d’Automne!
Espanol :
Venga a la Casa de las Asociaciones de Nailloux y participe en la Braderie d’Automne
L’événement BRADERIE D’AUTOMNE Nailloux a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE