Braderie d’automne Local St Vincent de Paul Quimperlé

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Braderie d’automne le mercredi 29 octobre de 10h à 17h à la conférence St Vincent de Paul au 29 rue Brémond d’Ars à Quimperlé. Toute une journée pour dénicher des pépites dans nos différents espaces de vente solidaire:

textiles, chaussures et accessoires, linge, vaisselle, déco, livres…

Temps de convivialité au pôle Café sourire .

Entrée libre, ouverte à tous. .

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 23 70 34

