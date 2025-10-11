Braderie d’automne Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Braderie d’automne Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes samedi 11 octobre 2025.

Braderie d’automne

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Profitez des bonnes affaires sélectionnées rien que pour vous par l’équipe de la boutique avant le renouvellement de sa gamme de produits. C’est le moment de faire le plein de cadeaux pour petits et grands à tous petits prix !

English :

Take advantage of the bargains selected just for you by the boutique?s team before the renewal of its product range. Now is the time to stock up on gifts for young and old at very low prices!

German :

Profitieren Sie von den Schnäppchen, die das Team des Shops vor der Erneuerung des Sortiments für Sie ausgewählt hat. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Geschenke für Groß und Klein zum kleinen Preis zu kaufen!

Italiano :

Approfittate delle occasioni selezionate per voi dal team del negozio prima del rinnovo della sua gamma di prodotti. È il momento di fare scorta di regali per grandi e piccini a prezzi bassissimi!

Espanol :

Aprovecha las gangas seleccionadas para ti por el equipo de la tienda antes de la renovación de su gama de productos. ¡Ahora es el momento de abastecerse de regalos para grandes y pequeños a precios muy bajos!

