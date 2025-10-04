Braderie d’automne Sarrebourg

Braderie d’automne Sarrebourg samedi 4 octobre 2025.

Braderie d’automne

Dans les rues du centre-ville Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La braderie d’automne revient au centre-ville, avis aux amateurs de bonnes affaires !Tout public

0 .

Dans les rues du centre-ville Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est sarrebourgcoeurdeville@gmail.com

English :

The autumn braderie is back in the city center, so bargain hunters beware!

German :

Der Herbstausverkauf kehrt ins Stadtzentrum zurück, Schnäppchenjäger aufgepasst!

Italiano :

Il mercatino delle pulci autunnale è tornato nel centro della città, quindi attenti ai cacciatori di occasioni!

Espanol :

Vuelve el mercadillo de otoño al centro de la ciudad, así que ¡atentos los cazadores de gangas!

L’événement Braderie d’automne Sarrebourg a été mis à jour le 2025-09-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG