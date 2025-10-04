Braderie d’automne Sarrebourg
Braderie d’automne Sarrebourg samedi 4 octobre 2025.
Braderie d’automne
Dans les rues du centre-ville Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
La braderie d’automne revient au centre-ville, avis aux amateurs de bonnes affaires !Tout public
Dans les rues du centre-ville Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est sarrebourgcoeurdeville@gmail.com
English :
The autumn braderie is back in the city center, so bargain hunters beware!
German :
Der Herbstausverkauf kehrt ins Stadtzentrum zurück, Schnäppchenjäger aufgepasst!
Italiano :
Il mercatino delle pulci autunnale è tornato nel centro della città, quindi attenti ai cacciatori di occasioni!
Espanol :
Vuelve el mercadillo de otoño al centro de la ciudad, así que ¡atentos los cazadores de gangas!
