Braderie de céramiques Mine d’art Dieulefit

Braderie de céramiques

Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Organisée par la Maison de la Céramique. Petite restauration sur place.

Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com

English :

Organized by the Maison de la Céramique. Light refreshments on site.

German :

Organisiert vom Maison de la Céramique (Haus der Keramik). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Organizzato dalla Maison de la Céramique. Leggero rinfresco in loco.

Espanol :

Organizado por la Maison de la Céramique. Refrigerio ligero in situ.

