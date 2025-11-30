Braderie de céramiques Mine d’art Dieulefit
Braderie de céramiques Mine d’art Dieulefit dimanche 30 novembre 2025.
Braderie de céramiques
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Organisée par la Maison de la Céramique. Petite restauration sur place.
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com
English :
Organized by the Maison de la Céramique. Light refreshments on site.
German :
Organisiert vom Maison de la Céramique (Haus der Keramik). Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Organizzato dalla Maison de la Céramique. Leggero rinfresco in loco.
Espanol :
Organizado por la Maison de la Céramique. Refrigerio ligero in situ.
L’événement Braderie de céramiques Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux