BRADERIE DE CHAUMONT Chaumont 5 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

BRADERIE DE CHAUMONT Centre ville Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Tout public

La grande braderie aura lieu cette année le SAMEDI 5 JUILLET, de 9h à 19h au Centre-Ville de Chaumont. C’est un évènement annuel toujours très attendu du public. Il réunit chaque année exposants et camelots dans les rues du centre-ville. Les commerçants jouent également le jeu et peuvent sortir leur marchandise devant leur boutique. Pour cette occasion, le centre-ville deviendra piéton toute la journée et permettra aux visiteurs de profiter des bonnes affaires.

Alors ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires en passant une journée de détente en famille ou entre amis. Tous les exposants seront heureux de vous retrouver le long des rues du Centre-Ville et les commerces chaumontais vous proposerons leurs bonnes affaires. .

Centre ville

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 19 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BRADERIE DE CHAUMONT Chaumont a été mis à jour le 2025-06-17 par Antenne de Chaumont