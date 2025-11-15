Braderie de fin d’année à la boutique du musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny
Braderie de fin d’année à la boutique du musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny samedi 15 novembre 2025.
Braderie de fin d’année à la boutique du musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny 15 et 16 novembre Entrée libre
Envie de vous faire plaisir ? À la recherche d’idées cadeaux ? Profitez de la braderie annuelle dans la boutique du musée des impressionnismes Giverny pour trouver votre bonheur !
**Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h**, la boutique du musée des impressionnismes Giverny vous invite à sa braderie annuelle.
**Profitez de 10% à 70% de réduction** sur une sélection de produits et de livres. Un grand choix d’articles vous attend !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-15T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-16T18:00:00.000+01:00
1
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/braderie-de-fin-d-annee-a-la-boutique-du-musee-3/
Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure