Braderie de fin d’année Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Braderie de fin d’année Musée des impressionnismes Giverny Giverny samedi 15 novembre 2025.

Braderie de fin d’année

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, la boutique vous invite à sa braderie annuelle.

Profitez de 10% à 70% de réduction sur une sélection de produits et de livres. Un grand choix d’articles vous attend !   .

L’événement Braderie de fin d’année Giverny a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération