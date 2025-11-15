Braderie de fin d’année Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Braderie de fin d’année

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, la boutique vous invite à sa braderie annuelle.

Profitez de 10% à 70% de réduction sur une sélection de produits et de livres. Un grand choix d’articles vous attend ! .

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie

English : Braderie de fin d’année

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie de fin d’année Giverny a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération