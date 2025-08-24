Braderie de fin d’été du Secours Populaire Locaux du Secours populaire Casteljaloux

Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Braderie de fin d’été

Vêtements, chaussures neuf et seconde main, linge de maison, vaisselle neuve, bibelots, meubles, livres, jeux, CD et DVD

Ouvert à tous, sans conditions de ressources. .

Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 74 82

L’événement Braderie de fin d’été du Secours Populaire Casteljaloux a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne