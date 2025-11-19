Braderie de jouets Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes
Braderie de jouets Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes mercredi 19 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 09:30 – 17:00
Gratuit : non Tout public
Puzzles, jeux de sociétés, jeux d’éveil sont proposés à petits prix. Retrouvez nous mercredi 19 novembre au rez de chaussée de la Maison des Habitants et du Citoyen, place des Lauriers à Bellevue, de 09h30 à 12h et de 14h à 17h.
Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr