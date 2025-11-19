Braderie de jouets Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 09:30 – 17:00

Gratuit : non Tout public

Puzzles, jeux de sociétés, jeux d’éveil sont proposés à petits prix. Retrouvez nous mercredi 19 novembre au rez de chaussée de la Maison des Habitants et du Citoyen, place des Lauriers à Bellevue, de 09h30 à 12h et de 14h à 17h.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr