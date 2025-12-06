Braderie de jouets Secours catholique Saint-Médard-en-Jalles

Braderie de jouets Samedi 6 décembre, 09h00 Secours catholique Gironde

Ouvert à toutes et à tous. Tarifs solidaires, bas et attractifs.

Début : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T16:30:00

Fin : 2025-12-06T09:00:00 – 2025-12-06T16:30:00

« Pour que l’esprit de Noël touche tous les foyers et que chaque enfant puisse déballer un cadeau le jour de Noël »

Vente à prix modeste de jouets, jeux, livres, décorations de Noël, petits

équipements de loisirs sportifs…

Les articles exposés sont issus de dons.

Ils ont été remis en état par nos bénévoles.

La totalité des recettes est destinée à financer des actions de solidarité du

Secours catholique-Caritas France.

Secours catholique 26, rue Aurel Chazeau – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « stmedardenjalles@secours-catholique.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 28 27 »}]

Organisé par le Secours catholique – Caritas France