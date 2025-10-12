Braderie de jouets Salle socio-culturelle des trois Vallées Trévol
Braderie de jouets Salle socio-culturelle des trois Vallées Trévol dimanche 12 octobre 2025.
Braderie de jouets
Salle socio-culturelle des trois Vallées 6 route de Moulins Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Braderie de jouets.
.
Salle socio-culturelle des trois Vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 57 02 15 amicale03@gmail.com
English :
Toy fair.
German :
Spielzeugflohmarkt.
Italiano :
Fiera del giocattolo.
Espanol :
Feria del juguete.
L’événement Braderie de jouets Trévol a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région