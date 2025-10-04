Braderie de la bibliothèque Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre

Braderie de la bibliothèque Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre samedi 4 octobre 2025.

Braderie de la bibliothèque Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre organise sa braderie : tout à 1€ !

Bibliothèque municipale 1 rue de l’Ort 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie 0561984200 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr

La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre organise sa braderie : tout à 1€ !

Ministère de la culture