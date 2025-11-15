Braderie de la bibliothèque Salle Claude Monet Martignas-sur-Jalle

Braderie de la bibliothèque Salle Claude Monet Martignas-sur-Jalle samedi 15 novembre 2025.

Braderie de la bibliothèque Samedi 15 novembre, 10h00 Salle Claude Monet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00+01:00 – 2025-11-15T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T10:00:00+01:00 – 2025-11-15T18:00:00+01:00

Ce samedi, la bibliothèque municipale vous offre la possibilité d’acheter à tout petit prix les livres retirés de ses collections : 1€ le livre ou 1€ les deux revues, 5€ le beau livre ou livre d’art.

Plus de 2 000 ouvrages seront disponibles à la vente ! Albums, petits documentaires et romans jeunesse, littérature et documentaires adultes, revues mais aussi bandes dessinées vous attendent.

Samedi 15 novembre

Salle Claude Monet

⏰️ De 10h00 à 18h00

Paiement par chèque, espèces ou carte bleue

Prévoir sacs et cabas pour transporter vos trouvailles !

Salle Claude Monet 2, avenue de la Libération, 33127 Martignas sur Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Braderie de livres à 1€ et 5€

Ville de Martignas sur Jalle