Braderie de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont

Braderie de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont jeudi 24 juillet 2025.

Braderie de la boutique solidaire

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-24

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-07-24

Braderie vêtements de la boutique solidaire proposée par le Secours Catholique.

Enfants 2 € les trois articles, adultes tout à 2 €.

.

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org

English :

Clothes sale from the Secours Catholique charity store.

Children: 2? for three items, adults all at 2?

German :

Ausverkauf von Kleidung aus dem Solidaritätsladen, der von der Secours Catholique angeboten wird.

Kinder: 2 ? für drei Artikel, Erwachsene alles für 2 ?

Italiano :

Vendita di abiti del negozio di beneficenza Secours Catholique.

Bambini: 2? per tre articoli, adulti tutti per 2?

Espanol :

Venta de ropa de la tienda de caridad Secours Catholique.

Niños: 2? por tres prendas, adultos todo por 2?

L’événement Braderie de la boutique solidaire Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Loire Semène