Braderie de la Croix Rouge Ribérac
Braderie de la Croix Rouge Ribérac samedi 18 octobre 2025.
Braderie de la Croix Rouge
Impasse de la piscine Ribérac Dordogne
Braderie de la Croix Rouge de 9h à 12h30 à l’impasse de la piscine
Impasse de la piscine Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 35 85
English : Braderie de la Croix Rouge
Red Cross jumble sale from 9am to 12.30pm at impasse de la piscine
German : Braderie de la Croix Rouge
Ausverkauf des Roten Kreuzes von 9.00 bis 12.30 Uhr in der Impasse de la piscine
Italiano :
Vendita di oggetti di scarto della Croce Rossa dalle 9.00 alle 12.30 presso l’impasse de la piscine
Espanol : Braderie de la Croix Rouge
Mercadillo de la Cruz Roja de 9.00 a 12.30 h. en el Impasse de la Piscine
