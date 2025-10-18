Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie de la Croix Rouge Ribérac samedi 18 octobre 2025.

Impasse de la piscine Ribérac Dordogne

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Braderie de la Croix Rouge de 9h à 12h30 à l’impasse de la piscine
Impasse de la piscine Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 35 85 

English : Braderie de la Croix Rouge

Red Cross jumble sale from 9am to 12.30pm at impasse de la piscine

German : Braderie de la Croix Rouge

Ausverkauf des Roten Kreuzes von 9.00 bis 12.30 Uhr in der Impasse de la piscine

Italiano :

Vendita di oggetti di scarto della Croce Rossa dalle 9.00 alle 12.30 presso l’impasse de la piscine

Espanol : Braderie de la Croix Rouge

Mercadillo de la Cruz Roja de 9.00 a 12.30 h. en el Impasse de la Piscine

L’événement Braderie de la Croix Rouge Ribérac a été mis à jour le 2025-10-13 par Val de Dronne