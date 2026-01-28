Braderie de la Croix Rouge

Impasse de la piscine Ribérac Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Braderie de la Saint-Valentin vente de vêtements et chaussures hommes-femmes-enfants à la boutique à coté de la piscine et vente de bibelots, petits meubles et vaisselle à la brocante située avenue de la Gare (en face des établissements Duvergt).

Impasse de la piscine Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 35 85

English : Braderie de la Croix Rouge

Valentine’s Day flea market: sale of men’s, women’s and children’s clothes and shoes at the boutique next to the swimming pool, and sale of curios, small furniture and crockery at the flea market on avenue de la Gare (opposite the Duvergt store).

L’événement Braderie de la Croix Rouge Ribérac a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne