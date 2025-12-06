Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal

Braderie de la Croix Rouge

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Grand choix de vêtements, livres etc au profit de la Croix Rouge.

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59

English : Braderie de la Croix Rouge

Large selection of clothes, books, etc. for the benefit of the Red Cross.

German : Braderie de la Croix Rouge

Große Auswahl an Kleidung, Büchern usw. zugunsten des Roten Kreuzes.

Italiano :

Ampia selezione di vestiti, libri, ecc. a favore della Croce Rossa.

Espanol : Braderie de la Croix Rouge

Gran selección de ropa, libros, etc. a beneficio de la Cruz Roja.

