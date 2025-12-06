Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal
Braderie de la Croix Rouge
Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-06
Grand choix de vêtements, livres etc au profit de la Croix Rouge.
Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59
English : Braderie de la Croix Rouge
Large selection of clothes, books, etc. for the benefit of the Red Cross.
German : Braderie de la Croix Rouge
Große Auswahl an Kleidung, Büchern usw. zugunsten des Roten Kreuzes.
Italiano :
Ampia selezione di vestiti, libri, ecc. a favore della Croce Rossa.
Espanol : Braderie de la Croix Rouge
Gran selección de ropa, libros, etc. a beneficio de la Cruz Roja.
