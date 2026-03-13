Braderie de la friperie du CCAS foyer communal Gurgy

Braderie de la friperie du CCAS foyer communal Gurgy samedi 11 avril 2026.

Braderie de la friperie du CCAS

foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Braderie de la friperie du CCAS   .

foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetes-gurgy89@laposte.net

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English : Braderie de la friperie du CCAS

L’événement Braderie de la friperie du CCAS Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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