Braderie de la friperie du CCAS foyer communal Gurgy
Braderie de la friperie du CCAS foyer communal Gurgy samedi 11 avril 2026.
Braderie de la friperie du CCAS
foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Braderie de la friperie du CCAS .
foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes-gurgy89@laposte.net
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English : Braderie de la friperie du CCAS
L’événement Braderie de la friperie du CCAS Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)