Braderie de la friperie du CCAS foyer communal Gurgy

Braderie de la friperie du CCAS

foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Braderie de la friperie du CCAS .

foyer communal 11 Rue de l’Île Chamond Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes-gurgy89@laposte.net

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English : Braderie de la friperie du CCAS

L’événement Braderie de la friperie du CCAS Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)