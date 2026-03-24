Braderie de la Glisse Rue de Pitchot Biarritz

Braderie de la Glisse La Halle D'Iraty Biarritz 2026-05-22

Braderie de la Glisse Rue de Pitchot Biarritz vendredi 22 mai 2026.

Braderie de la Glisse

Rue de Pitchot La Halle D’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-22

Rendez-vous à la Halle Iraty de Biarritz du 22 au 24 mai 2026 pour une grande vente d’articles de glisse à prix cassés !
Surf, skate, outdoor retrouvez planches, néoprènes, vêtements et accessoires proposés par des marques, magasins et professionnels du secteur.

Horaires
Vendredi 18h–21h (avant-première avec offres exceptionnelles)
Samedi 10h–20h
Dimanche 10h–19h

Entrée gratuite

Avec plus de 4 200 visiteurs attendus, dont 45 % venus d’Espagne, c’est le rendez-vous idéal pour faire de bonnes affaires et préparer la saison   .

Rue de Pitchot La Halle D’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Braderie de la Glisse

L’événement Braderie de la Glisse Biarritz a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Biarritz

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