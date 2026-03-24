Braderie de la Glisse Rue de Pitchot Biarritz
Braderie de la Glisse Rue de Pitchot Biarritz vendredi 22 mai 2026.
Braderie de la Glisse
Rue de Pitchot La Halle D’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Rendez-vous à la Halle Iraty de Biarritz du 22 au 24 mai 2026 pour une grande vente d’articles de glisse à prix cassés !
Surf, skate, outdoor retrouvez planches, néoprènes, vêtements et accessoires proposés par des marques, magasins et professionnels du secteur.
Horaires
Vendredi 18h–21h (avant-première avec offres exceptionnelles)
Samedi 10h–20h
Dimanche 10h–19h
Entrée gratuite
Avec plus de 4 200 visiteurs attendus, dont 45 % venus d’Espagne, c’est le rendez-vous idéal pour faire de bonnes affaires et préparer la saison .
Rue de Pitchot La Halle D’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Braderie de la Glisse
L’événement Braderie de la Glisse Biarritz a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Biarritz