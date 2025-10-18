Braderie de la librarie du Frac FRAC Centre Val-de-Loire Orléans
Braderie de la librarie du Frac 18 et 19 octobre FRAC Centre Val-de-Loire Loiret
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T19:00:00
Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T19:00:00
Rendez-vous à la librairie Renée Gailhoustet : le Frac organise sa braderie annuelle de livrets d’expositions et de produits dérivés.
FRAC Centre Val-de-Loire 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr
Journées nationales de l’architecture
© Frac Centre-Val de Loire