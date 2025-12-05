Braderie de la médiathèque Rue Dixmude Lesneven

Braderie de la médiathèque

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-05

La médiathèque René Pétillon à Lesneven fait sa braderie. Plus de 3000 livres et jeux vidéo à des prix (très) réduits !

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

