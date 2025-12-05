Braderie de la médiathèque Rue Dixmude Lesneven
Braderie de la médiathèque Rue Dixmude Lesneven vendredi 5 décembre 2025.
Braderie de la médiathèque
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Date(s) :
2025-12-05
La médiathèque René Pétillon à Lesneven fait sa braderie. Plus de 3000 livres et jeux vidéo à des prix (très) réduits !
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
English :
L’événement Braderie de la médiathèque Lesneven a été mis à jour le 2025-11-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne