BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate
BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate samedi 27 juin 2026.
Villate
BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE
MÉDIATHÈQUE Villate Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Braderie de la médiathèque avec l’association Vert Soleil.
La braderie de livres de la médiathèque revient pour une deuxième édition, toujours accompagnée par l’association Vert Soleil ! Venez découvrir une large sélection de documents issus des collections de la médiathèque livres, CD, revues, proposés à petits prix. .
MÉDIATHÈQUE Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@labarthesurleze.com
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Braderie de la médiathèque with the association Vert Soleil.
L’événement BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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