Villate

BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE

MÉDIATHÈQUE Villate Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Braderie de la médiathèque avec l’association Vert Soleil.

La braderie de livres de la médiathèque revient pour une deuxième édition, toujours accompagnée par l’association Vert Soleil ! Venez découvrir une large sélection de documents issus des collections de la médiathèque livres, CD, revues, proposés à petits prix. .

MÉDIATHÈQUE Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@labarthesurleze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie de la médiathèque with the association Vert Soleil.

L’événement BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE