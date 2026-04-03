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BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate

BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate

BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate samedi 27 juin 2026.

Adresse : MÉDIATHÈQUE

Ville : 31860 Villate

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villate

BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE

MÉDIATHÈQUE Villate Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Braderie de la médiathèque avec l’association Vert Soleil.
La braderie de livres de la médiathèque revient pour une deuxième édition, toujours accompagnée par l’association Vert Soleil ! Venez découvrir une large sélection de documents issus des collections de la médiathèque livres, CD, revues, proposés à petits prix.   .

MÉDIATHÈQUE Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie   mediatheque@labarthesurleze.com

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English :

Braderie de la médiathèque with the association Vert Soleil.

L’événement BRADERIE DE LA MEDIATHEQUE Villate a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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