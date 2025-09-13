Braderie de la solidarité Sizun

Braderie de la solidarité Sizun samedi 13 septembre 2025.

Braderie de la solidarité

49 ter rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Vêtements, vaisselle, livres, jouets …

Animée par le groupe vocal sizunien, Mec’hed an Elorn. .

49 ter rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie de la solidarité Sizun a été mis à jour le 2025-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX