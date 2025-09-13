Braderie de la solidarité Sizun
Braderie de la solidarité Sizun samedi 13 septembre 2025.
Braderie de la solidarité
49 ter rue de l’Argoat Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 16:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Vêtements, vaisselle, livres, jouets …
Animée par le groupe vocal sizunien, Mec’hed an Elorn. .
49 ter rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie de la solidarité Sizun a été mis à jour le 2025-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX