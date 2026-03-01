Braderie de la solidarité Sizun

Braderie de la solidarité

10 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Vêtements, vaisselle, livres, jouets …

De 10h à 12h concert du groupe le Blaireau Acoustique de l’Hopital Camfrout. .

10 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73

English : Braderie de la solidarité

