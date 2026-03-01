Braderie de la solidarité Sizun
Braderie de la solidarité Sizun samedi 14 mars 2026.
Braderie de la solidarité
10 rue de l’Argoat Sizun Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
Vêtements, vaisselle, livres, jouets …
De 10h à 12h concert du groupe le Blaireau Acoustique de l’Hopital Camfrout. .
10 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 62 54 12 73
