Braderie de l’Abbaye aux Dames Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Braderie de l’Abbaye aux Dames

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

C’est le moment de faire le plein de cadeaux pour petits et grands à tout petits prix !

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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

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L’événement Braderie de l’Abbaye aux Dames Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge