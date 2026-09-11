Braderie de l’Abbaye aux Dames Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
samedi 10 octobre 2026 · Abbaye-aux-Dames la cité musicale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Braderie de l’Abbaye aux Dames
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
C’est le moment de faire le plein de cadeaux pour petits et grands à tout petits prix !
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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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L’événement Braderie de l’Abbaye aux Dames Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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