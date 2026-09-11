UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Braderie de l’Abbaye aux Dames Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

samedi 10 octobre 2026 · Abbaye-aux-Dames la cité musicale · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Abbaye-aux-Dames la cité musicale
Adresse
Abbaye-aux-Dames la cité musicale - boutique
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Braderie de l’Abbaye aux Dames

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

C’est le moment de faire le plein de cadeaux pour petits et grands à tout petits prix !
  .

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale – boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Now’s the time to stock up on gifts for kids and adults %E0 at rock-bottom prices!

L’événement Braderie de l’Abbaye aux Dames Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)