Braderie de l’Abbaye

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

L’automne approche et comme chaque année, l’équipe de la boutique renouvelle sa gamme de produits et vous propose des prix cassés sur toute une sélection.

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames la cité musicale boutique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Autumn is approaching, and like every year, the boutique team is renewing its range of products, offering you special prices on a whole selection.

German :

Der Herbst steht vor der Tür und wie jedes Jahr erneuert das Team der Boutique sein Sortiment und bietet Ihnen eine ganze Auswahl an Produkten zum Schnäppchenpreis an.

Italiano :

L’autunno è alle porte e, come ogni anno, il team del negozio rinnova la sua gamma di prodotti e vi offre prezzi speciali su un’intera selezione.

Espanol :

El otoño está a la vuelta de la esquina y, como cada año, el equipo de la tienda renueva su gama de productos y le ofrece precios especiales en toda una selección.

