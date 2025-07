Braderie de l’ACC à Chauny Chauny

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

La braderie se déroulera le Samedi 6 septembre 2025, si vous souhaitez occuper votre emplacement à cette braderie, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir cette feuille dans les plus brefs délais. Il suffit de remplir la partie qui vous concerne et de la signer.

A défaut de retour de cette feuille avant le 18 août 2025, votre emplacement sera considéré comme disponible et sera attribué à un autre demandeur.

Bulletin à retourner au bureau de l’A.C.C. place du marché couvert ; ou chez Zoobul 1A rue Juliette Lambert ; ou par mail acc-chauny@outlook.fr

1m 5€ ; 2m 5€ ; 3m 10€ ; 4m 10€ ; 5m 15€ ; 6m 15€ …. 0 .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France acc-chauny@outlook.fr

