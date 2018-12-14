BRADERIE DE L’ART 2025 Roubaix

BRADERIE DE L’ART 2025

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

✨ NOUVELLE ÉDITION DE LA BRADERIE DE L’ART ! ✨

100% recyclé • 24h de création non-stop • Œuvres de 1 à 400€

LE CONCEPT (depuis 1991) Plus de 150 artistes venus des 4 coins de la France et d’Europe et du Québec ! transforment en direct des matériaux et objets de récup’ en œuvres d’art et objets design uniques !

• Rencontrez les artistes, découvrez leur démarche, et marchandez votre coup de cœur !

• Les prix sont fixés par les artistes (et un peu par vous) de 1 à 400€.

• La Braderie de l’Art est depuis toujours un atelier géant, bruyant et joyeux ça soude, ça peint, ça scie… en live ! Un marathon de la création !

ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

• 2 000m³ de matériaux recyclés collectés toute l’année auprès des entreprises locales.

• Le Label Re-Collecte crée en 2013 réunit plus de 40 entreprises locales qui donnent des matières circuit court et économie circulaire. ♻️

⚡ NOUVEAU

Concerts délirants électro acoustique et vélo instru ! Et atelier de fabrication de lutherie sauvage pour les kids (infos soon)

UN PEU D’HISTOIRE Inventée par Fanny Bouyagui en 1991, la Braderie de l’Art est née dans les anciens bains municipaux de Roubaix (aujourd’hui le Musée La Piscine). Depuis, elle a lieu chaque année en décembre, organisée par Art Point M.

INFOS PRATIQUES

• Où ? La Condition Publique, 14 place Faidherbe, Roubaix.

• ⏰ Quand ?

◦ Samedi 13 décembre 18h → 2h

◦ Dimanche 14 décembre 8h30 → 18h

• ️ Entrée libre Bar & cantine sur place.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 infos@artpointm.com

English :

? NEW EDITION OF THE BRADERIE DE L?ART! ?

100% recycled ? 24h of non-stop creation ? works from 1 to 400?

? THE CONCEPT (since 1991): Over 150 artists from the 4 corners of France, Europe and Quebec! transform recycled materials and objects into unique works of art and design!

? Meet the artists, discover their approach, and haggle for your favorite!

? Prices are set by the artists (and a little by you): from 1 to 400?

? The Braderie de l’Art has always been a giant, noisy and joyful workshop: welding, painting, sawing? live! A marathon of creation!

? ECO-RESPONSIBLE COMMITMENT

? 2,000m³ of recycled materials collected year-round from local businesses.

? The Re-Collecte label, created in 2013, brings together more than 40 local companies who donate materials: short circuit and circular economy. ?

?? NEW

Wacky concerts: electro-acoustic and bike instrumentation! And a workshop for kids to make their own lutherie (info soon)

? A LITTLE HISTORY: Invented by Fanny Bouyagui in 1991, the Braderie de l?Art was born in Roubaix?s former municipal baths (now the Musée La Piscine). Since then, it has taken place every December, organized by Art Point M.

PRACTICAL INFO

? ? Where to find us ? La Condition Publique, 14 place Faidherbe, Roubaix.

? ? When ?

? Saturday, December 13: 6 pm ? 2 am

? Sunday, December 14: 8:30 am ? 18h

? ?? Free admission ? Bar & canteen on site.

German :

? NEUE AUSGABE DES KUNSTFLOHMARKTS! ?

100% recycelt ? 24 Stunden nonstop kreativ sein ? Werke von 1 bis 400?

? DAS KONZEPT (seit 1991): Mehr als 150 Künstler aus ganz Frankreich, Europa und Quebec! verwandeln recycelte Materialien und Gegenstände live in einzigartige Kunstwerke und Designobjekte!

? Lernen Sie die Künstler kennen, erfahren Sie mehr über ihre Arbeit und feilschen Sie um Ihren Favoriten!

? Die Preise werden von den Künstlern (und ein bisschen von Ihnen) festgelegt: von 1 bis 400?

? Die Braderie de l’Art ist seit jeher ein riesiges, lautes und fröhliches Atelier: Es wird geschweißt, gemalt, gesägt? live! Ein Marathon der Kreativität!

? ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT:

? 2.000 m³ recyceltes Material, das das ganze Jahr über von lokalen Unternehmen gesammelt wird.

? Das 2013 geschaffene Re-Collecte-Label vereint mehr als 40 lokale Unternehmen, die Materialien spenden: kurzer Kreislauf und Kreislaufwirtschaft. ?

?? NEU

Verrückte Konzerte: akustischer Elektro und Fahrrad-Instrumente! Und Workshop zur Herstellung von wilden Geigen für Kinder (Infos soon)

? EIN WENIGER GESCHICHTE: Die 1991 von Fanny Bouyagui erfundene Braderie de l’Art wurde in den ehemaligen städtischen Bädern von Roubaix (heute das Museum La Piscine) ins Leben gerufen. Seitdem findet er jedes Jahr im Dezember statt und wird von Art Point M organisiert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

? ? Wo? La Condition Publique, 14 place Faidherbe, Roubaix.

? ? Wann?

? Samstag, 13. Dezember: 18 Uhr ? 2 Uhr ?

? Sonntag, 14. Dezember: 8.30 Uhr ? 18h

? ?? Eintritt frei ? Bar & Kantine vor Ort.

Italiano :

? NUOVA EDIZIONE DELLA BRADERIE DE L’ART !

100% riciclato ? 24 ore di creazione non-stop ? opere da 1 a 400 ?

? IL CONCETTO (dal 1991): oltre 150 artisti provenienti dai 4 angoli della Francia, dell’Europa e del Québec trasformano materiali e oggetti riciclati in opere d’arte e di design uniche!

? Incontra gli artisti, scopri cosa fanno e contratta il tuo preferito!

? I prezzi sono stabiliti dagli artisti (e un po’ anche da voi): da 1 a 400 euro.

? La Braderie de l’Art è sempre stata un’officina gigantesca, rumorosa e gioiosa: saldare, dipingere, segare… dal vivo! Una maratona di creazione!

? IMPEGNO ECO-RESPONSABILE:

2.000 m³ di materiali riciclati raccolti durante tutto l’anno da aziende locali.

? Il marchio Re-Collecte, creato nel 2013, riunisce più di 40 imprese locali che donano materiali: un corto circuito e un’economia circolare. ?

?? NUOVO

Concerti stravaganti: strumentazione elettro-acustica e bicicletta! E un laboratorio per bambini per costruire i propri strumenti a corda (info a breve)

? UN PO’ DI STORIA: Inventata da Fanny Bouyagui nel 1991, la Braderie de l’Art è nata negli ex bagni municipali di Roubaix (oggi Museo La Piscine). Da allora si tiene ogni dicembre, organizzata da Art Point M.

INFO PRATICHE

? ? Dove? La Condition Publique, 14 place Faidherbe, Roubaix.

? ? Quando?

? Sabato 13 dicembre 18:00 ? 2h

? Domenica 14 dicembre: 8.30 ? 18h

? ?? Ingresso libero? Bar e mensa in loco.

Espanol :

? ¡NUEVA EDICIÓN DE LA BRADERIE DE L’ART !

100% reciclado ? 24 horas de creación ininterrumpida ? obras de 1 a 400 ?

? ¡EL CONCEPTO (desde 1991): ¡Más de 150 artistas procedentes de los 4 rincones de Francia, Europa y Quebec! transforman materiales y objetos reciclados en obras de arte y diseño únicas!

? ¡Conozca a los artistas, descubra lo que hacen y regatee por su favorito!

? Los precios los fijan los artistas (y un poco tú): de 1 € a 400 €.

? La Braderie de l’Art siempre ha sido un taller gigante, ruidoso y alegre: soldar, pintar, serrar… ¡en directo! ¡Un maratón de creación!

? COMPROMISO ECO-RESPONSABLE

? 2.000m³ de materiales reciclados recogidos a lo largo del año en las empresas locales.

? La etiqueta Re-Collecte, creada en 2013, reúne a más de 40 empresas locales que donan materiales: un cortocircuito y una economía circular. ?

?? NUEVO

Conciertos locos: ¡instrumentación electroacústica y en bicicleta! Y un taller para que los niños fabriquen sus propios instrumentos de cuerda (información próximamente)

? UN POCO DE HISTORIA: Inventada por Fanny Bouyagui en 1991, la Braderie de l’Art nació en los antiguos baños municipales de Roubaix (hoy Museo de la Piscine). Desde entonces, se celebra cada mes de diciembre, organizada por Art Point M.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

? ? ¿Dónde? La Condition Publique, 14 place Faidherbe, Roubaix.

? ? ¿Cuándo?

? Sábado 13 de diciembre 18h ? 2h

? Domingo 14 de diciembre: 8h30 ? 18h

? ?? Entrada gratuita ? Bar y cantina in situ.

