Braderie de l’Art Roubaix

Braderie de l’Art

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2025-12-13 08:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Avec Art Point M

150 artistes et designers de tous horizons s’enferment à la Condition Publique le temps d’un week-end pour produire et présenter des œuvres d’art qui vous seront vendues entre 1 et 400€. Pour l’occasion, la CP se transforme en marché couvert XXL et proposera aussi bar et food, concerts, visites des ateliers d’artistes, ateliers et concerts !

Autour de la Braderie de l’Art, on vous propose aussi

Micro-concerts avec JOUBe et Bass Tong | 20:30

Qui dit fête, dit musique ! Pendant la Braderie de l’Art, Art Point M vous propose des micro-concerts !

Nocturne gratuite d’expo RAU#10 | Sam. 13.12 : 18:00 23:00 | Dim. 14.12 : 11:00 18:00

(Re)découvrez l’exposition du Groupe A Coopérative Culturelle qui retrace 10 ans d’études sur l’urbanisme.

Ouverture des Labos | Sam. 13.12 : 18:00 23:00 | Dim. 14.12 : 11:00 18:00

Les artistes émergents du LABO148 média participatif et des Laboratoires créatifs, vous ouvrent leurs portes pour vous présenter leurs projets et leurs créations.

Ateliers Instrumentarium | Dim. 14.12 : 11:00 16:00

Bass Tong t’aide à composer ton instrument de musique à partir de matériaux recyclés.

️ Samedi 13 décembre 2025 | 18:00 02:00

️ Dimanche 26 novembre 2025 | 08:30– 18:00

La Condition Publique Roubaix

Venez nombreux pour célébrer l’art, l’imagination, la débrouille et la rencontre ! ✨

Art Point M, Braderie de l’Art

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

With Art Point M

150 artists and designers from all horizons lock themselves away at the Condition Publique for a weekend to produce and present works of art that will sell for between ?1 and ?400. For the occasion, ?la Condition?Publique? is transformed into an XXL covered market, with bar and food, concerts, visits to artists? studios, workshops and concerts!

The Braderie de l?Art also features

Micro-concerts with JOUBe and Bass Tong?| 20:30

Festivities call for music! During the Braderie de l’Art, Art Point M offers you micro-concerts!

Nocturne gratuite d?expo RAU#10?| Sam. 13.12?: 18:00 ? 23:00 | Dim. 14.12?: 11:00 ? 18:00

(Re)discover the Groupe A Coopérative Culturelle exhibition, which retraces 10 years of urban planning studies?

Opening of the Labs? Sat. 13.12?: 18:00 ? 23:00 | Sun. 14.12?: 11:00 ? 18:00

Emerging artists from LABO148 participatory media and creative laboratories open their doors to present their projects and creations.

Instrumentarium? workshops Sun. 14.12?: 11:00 ? 16:00

Bass Tong helps you build your own musical instrument from recycled materials.

?? Saturday, December 13, 2025 | 18:00 ? 02:00

?? Sunday, November 26, 2025 | 08:30? 18:00

? La Condition Publique Roubaix

Come one, come all to celebrate art, imagination, resourcefulness and encounters! ?

? Art Point M, Braderie de l?Art

