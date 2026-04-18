Braderie de l’Association Danse pour le Diabète 1 Salle Amédée Burbaud Saint-Junien

Braderie de l’Association Danse pour le Diabète 1

Salle Amédée Burbaud Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Amis chineurs et amateurs de bonnes affaires, l’association Danse pour le Diabète 1 à Saint-Junien vous invite à 2 jours placées sous le signe du partage et de la solidarité ! Rendez-vous pour une vente exceptionnelle où vous pourrez dénicher des trésors Vêtements tendance pour toute la famille ; Jouets et jeux pour émerveiller petits et grands ; Décoration et vaisselle pour embellir votre intérieur ; Livres pour voyager sans bouger de votre canapé.

Non seulement vous ferez de belles trouvailles à petits prix, mais vous soutiendrez également une cause essentielle la lutte contre le diabète de type 1. Chaque achat contribuera à financer les actions de notre association pour sensibiliser et accompagner les personnes concernées. .

Salle Amédée Burbaud Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 12 41 37

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English : Braderie de l’Association Danse pour le Diabète 1

L’événement Braderie de l’Association Danse pour le Diabète 1 Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin