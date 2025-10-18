Braderie de l’association Pain Partagé Le Cellier

Braderie de l’association Pain Partagé Le Cellier samedi 18 octobre 2025.

Braderie de l’association Pain Partagé

12 Route des Pépinières Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

L’association Pain Partagé vous attend le samedi 18 octobre, de 14 h à 17 h, au 12, route des Pépinières au Cellier, pour une braderie pleine de bonnes affaires !

Au programme déco de Noël, linge de maison, art de la table. Des produits neufs à petits prix pour se faire plaisir ou préparer les fêtes. L’occasion de passer un bon moment en famille tout en soutenant une belle cause les bénéfices seront reversés à l’association. On compte sur vous ! .

12 Route des Pépinières Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 72 42 13

The Pain Partagé association awaits you on Saturday, October 18, from 2 to 5 p.m., at 12, route des Pépinières in Le Cellier, for a garage sale full of bargains!

Der Verein Pain Partagé erwartet Sie am Samstag, den 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der 12, route des Pépinières in Le Cellier zu einem Ausverkauf voller Schnäppchen!

L’associazione Pain Partagé vi aspetta sabato 18 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00, in route des Pépinières 12 a Le Cellier, per un mercatino dell’usato ricco di occasioni!

La asociación Pain Partagé le espera el sábado 18 de octubre, de 14.00 a 17.00 horas, en el número 12 de la calle Pépinières de Le Cellier, para un mercadillo lleno de gangas

