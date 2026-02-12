Braderie de l’association Pain Partagé Tiers-lieu SOFA Le Cellier
Braderie de l’association Pain Partagé Tiers-lieu SOFA Le Cellier samedi 7 mars 2026.
Braderie de l’association Pain Partagé
Tiers-lieu SOFA 12 Route des Pépinières Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’association Pain Partagé vous attend le samedi 7 mars, de 14h à 17h au tiers-lieu SOFA au Cellier, pour une braderie pleine de bonnes affaires !
Venez faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale
-Textiles
-Art de la table
-Chaussures
-Divers
Du neuf à petits prix.
Restauration possible dès 12h à SOFA.
Buvette sur place à partir de 12h.
Ouvert à tous. .
Tiers-lieu SOFA 12 Route des Pépinières Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 72 42 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pain Partagé association looks forward to seeing you on Saturday, March 7, from 2pm to 5pm at the SOFA third-location shop in Le Cellier, for a jumble sale full of bargains!
L’événement Braderie de l’association Pain Partagé Le Cellier a été mis à jour le 2026-02-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis