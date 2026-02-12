Braderie de l’association Pain Partagé Tiers-lieu SOFA Le Cellier

Braderie de l’association Pain Partagé

Tiers-lieu SOFA 12 Route des Pépinières Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

L’association Pain Partagé vous attend le samedi 7 mars, de 14h à 17h au tiers-lieu SOFA au Cellier, pour une braderie pleine de bonnes affaires !

Venez faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale

-Textiles

-Art de la table

-Chaussures

-Divers

Du neuf à petits prix.

Restauration possible dès 12h à SOFA.

Buvette sur place à partir de 12h.

Ouvert à tous. .

Tiers-lieu SOFA 12 Route des Pépinières Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 72 42 13

English :

The Pain Partagé association looks forward to seeing you on Saturday, March 7, from 2pm to 5pm at the SOFA third-location shop in Le Cellier, for a jumble sale full of bargains!

