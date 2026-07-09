Braderie de l’association Resca’pattes rue de la Grande Rangée Hymont

Informations pratiques

Hymont

Braderie de l’association Resca’pattes

rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-31 08:30:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Braderie de la ‘association Resca’Pattes.

Sur place, sont vendus des articles d’occasion au prix d’un don libre. Chaque personne pourra repartir avec les articles de son choix. A la sortie, l’association demande un don pour les articles et chacun est libre de donner le montant de son choix. Tous les bénéfices sont exclusivement versés à l’association au profit des chats errants et abandonnés. On y retrouvera tout type d’articles vaisselles, vêtements, sacs, jouets, livres, etc.

Tombola 100% gagnante sera organisé sur place au prix de 2€50 le ticket.

Buvette et restauration sur place.

Organisée par L’association Resca’Pattes.Tout public

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rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 7 88 26 29 44 associationresca@gmail.com

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English :

Resca’Pattes Association Yard Sale.

Secondhand items will be sold on-site for a donation of any amount. Everyone is welcome to take home the items of their choice. At the exit, the association asks for a donation for the items, and everyone is free to give whatever amount they choose. All proceeds go exclusively to the association to benefit stray and abandoned cats. You’ll find all kinds of items there: dishes, clothing, bags, toys, books, etc.

A 100% win raffle will be held on-site, with tickets priced at 2.50 each.

Refreshments and food will be available on-site.

Organized by the Resca’Pattes Association.

L’événement Braderie de l’association Resca’pattes Hymont a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT