Braderie de l’Association système D – Saint-Martin-Boulogne
Braderie de l’Association système D – Saint-Martin-Boulogne dimanche 15 février 2026.
Braderie de l’Association système D –
Rue des sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
8€ la table (1,80 m)
Petite restauration sur place
Paiement à la réservation
Inscriptions
Maison de Quartier Centre Square Nacry
Mercredi 7 janvier de 9h à 12h
Vendredi 9 janvier de 14h à 18h
Mercredi 14 janvier de 9h à 12h
Vendredi 16 janvier de 14h à 18h .
Rue des sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90 accueil@centrebrassens.fr
