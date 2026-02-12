Braderie de l’Association système D –

Rue des sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

8€ la table (1,80 m)

Petite restauration sur place

Paiement à la réservation

Inscriptions

Maison de Quartier Centre Square Nacry

Mercredi 7 janvier de 9h à 12h

Vendredi 9 janvier de 14h à 18h

Mercredi 14 janvier de 9h à 12h

Vendredi 16 janvier de 14h à 18h .

Rue des sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90 accueil@centrebrassens.fr

L'événement Braderie de l'Association système D – Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-10